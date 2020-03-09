Sakarya'da DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu hakkındaki dava
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR FİNANS FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Sakarya'da DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu hakkındaki dava - Haber
Cumhuriyet Halk Partisi, Sapanca, Sakarya, Güncel

Sakarya'da DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu hakkındaki dava

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde CHP İlçe Teşkilatınca düzenlenen paneldeki konuşmasında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçunu işlediği iddiasıyla yargılanan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu'nun beraatine karar verildi.

09.03.2020 13:34 | Son Güncelleme: 09.03.2020 13:34
Sakarya'da DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu hakkındaki dava

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde CHP İlçe Teşkilatınca düzenlenen paneldeki konuşmasında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçunu işlediği iddiasıyla yargılanan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu'nun beraatine karar verildi.

Sapanca Asliye Ceza Mahkemesindeki dördüncü duruşmaya Çerkezoğlu ve avukatları katıldı. Duruşmayı DİSK'e bağlı sendikaların üyeleri, CHP'liler ile bazı vatandaşlar da izledi.

Celse arasında sanık hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan dava açıldığı ve bu dosyayla birleştirildiği zapta geçirildi.

Söz verilen Çerkezoğlu, paneldeki konuşmalarının ifade özgürlüğü kapsamında olduğunu savundu.

Konuşmanın tartışılma yerinin mahkeme salonları olmadığını söyleyen Çerkezoğlu, "Sendika yöneticileri olarak siyasi iktidarın doğru bulmadığımız politikalarını eleştirebiliyoruz. Konuşmalarım eleştiridir, hakaret yoktur. Olmayan hakaretin savunması olmaz. Suçlamaları kabul etmiyorum ve beraatimi talep ediyorum." diye konuştu.

Sanığın avukatları da celse arasında mahkemeye sundukları dilekçeyi tekrar ettiklerini belirterek, müvekkillerinin her iki suçtan beraatini istedi.

Son sözü sorulan sanık Çerkezoğlu, konuşmalarının ifade özgürlüğü kapsamında olduğunu savunarak, beraatini talep etti.

Aranın ardından kararını açıklayan hakim, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarının yasal unsurları oluşmadığından sanığın beraatine hükmetti.

Çerkezoğlu hakkında DİSK Genel Sekreterliği görevini yürüttüğü dönemde, 5 Haziran 2016'da Sapanca ilçesinde CHP İlçe Teşkilatınca Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen "Türkiye Nereye Gidiyor?" konulu panelde yaptığı konuşmada, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçunu işlediği gerekçesiyle Sapanca Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı.


Soruşturma sonucu hazırlanan iddianamede Çerkezoğlu'nun "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyordu.

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

İYİ Parti'de istifa depremi! AK Parti'ye geçtiler Haber
İYİ Parti'de istifa depremi! AK Parti'ye geçtiler
Gözü dönmüş koca, eski eşini çocuğunun gözü önünde pompalı ile vurdu Haber
Gözü dönmüş koca, eski eşini çocuğunun gözü önünde pompalı ile vurdu
Rusya'dan Suudi Arabistan'a petrol resti! Aynı şekilde yanıt verecek Haber
Rusya'dan Suudi Arabistan'a petrol resti! Aynı şekilde yanıt verecek
Koronavirüsün dünyaya yayıldığı Çin'den gelen haber yüzleri güldürdü Haber
Koronavirüsün dünyaya yayıldığı Çin'den gelen haber yüzleri güldürdü
Binlerce insan onu izledi! Sadece 5 saat uyuyarak 34 bin lira kazandı Haber
Binlerce insan onu izledi! Sadece 5 saat uyuyarak 34 bin lira kazandı
Koronavirüs haritasında büyük mucize! İşte Türkiye'nin sırrı Haber
Koronavirüs haritasında büyük mucize! İşte Türkiye'nin sırrı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Faik Öztrak Donald Trump Angela Merkel Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gülben Ergen Haluk Levent Defne Samyeli Müslüm Gürses
Spor Gökhan Gönül Rıza Çalımbay Abdullah Avcı Malcolm Thomas Fernando Muslera
Daha Fazla Adana İtalya Petrol Sivasspor
Şu an buradasınız: Sakarya'da DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu hakkındaki dava - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2020 15:14:46. #1.15#