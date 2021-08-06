Sakarya'da direksiyon başında fenalaşarak kaza yapan sürücü ağır yaralandı
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Sakarya'da direksiyon başında fenalaşarak kaza yapan sürücü ağır yaralandı

Sakarya'da direksiyon başında fenalaşarak kaza yapan sürücü ağır yaralandı
Anadolu Ajansı / Davut Genç - Haberler | Güncel

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde otomobiliyle seyir halindeyken fenalaşarak 4 araç ve elektrik direğine çarpan sürücü ağır yaralandı.

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde otomobiliyle seyir halindeyken fenalaşarak 4 araç ve elektrik direğine çarpan sürücü ağır yaralandı.

Ağalar Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde ilerleyen 46 NE 806 plakalı otomobilin sürücüsü S.Ö, fenalaşarak direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Biri seyir halinde 4 araca vuran otomobil, elektrik direğine çarparak durabildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan sürücü, itfaiye erlerince çıkarılarak Kocaali Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücünün emniyet kemerinin takılı olduğu, aracın hava yastığının ise açılmadığı görüldü.

İlk müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen sürücünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Sakarya'da direksiyon başında fenalaşarak kaza yapan sürücü ağır yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Davut Genç

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