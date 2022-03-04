Sakarya'da devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
AA, İbrahim Yozoğlu - Güncel
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Sakarya'nın Kocaali ilçesinde devrilen traktörün altında kalan kişi yaşamını yitirdi.
KOCAALİ, SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Kocaali ilçesinde devrilen traktörün altında kalan kişi yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Demiraçma Mahallesi'nde İbrahim Obuz'un (79) kullandığı 54 AL 913 plakalı traktör, yol kenarındaki kanala devrildi.
Aracın altında kalan Obuz'u çıkaran çevredekiler, durumu 112 Acil Servis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.
Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaşlı adamın cenazesi, savcılığın incelemesinin ardından Kocaali Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
AA / İbrahim Yozoğlu - Güncel