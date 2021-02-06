Sakarya'da devrilen traktörün altında kalan muhtar öldü
06.02.2021 19:33 | Son Güncelleme: 06.02.2021 19:36
Sakarya'nın Geyve ilçesinde devrilen traktörün altında kalan muhtar hayatını kaybetti.
Sakarya'nın Geyve ilçesinde devrilen traktörün altında kalan muhtar hayatını kaybetti.
İlçeye bağlı Hisarlık Mahallesi muhtarı Erol Yiğit'in (55) kullandığı traktör tarla sürdüğü sırada devrildi.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ve jandarma ekipleri, traktör altında kalan Yiğit'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Cumhuriyet savcısının ve ekiplerinin çalışmasının ardından Yiğit'in cenazesi ilçe hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Timur Çetintaş