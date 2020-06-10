Sakarya'da devrilen sondaj kamyonu eve çarptı: 1 ölü, 2 yaralı Sakarya'nın Hendek ilçesinde, sondaj kamyonunun eve çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde, sondaj kamyonunun eve çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Bayraktepe Mahallesi'nde İsrafil A'nın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak kontrolden çıkan sondaj kamyonu, fındıklıktan devrilip kömürlüğü yıktıktan sonra bir eve çarparak durabildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince kamyonun altından çıkarılan Ruhinaz Mutlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Mutlu'nun cesedi, incelemenin ardından Hendek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ekipler, araç altında kalan yaralı Elifnaz Mutlu (10) ile kamyonda sıkışan sürücüyü de uzun uğraşlar sonucu kurtardı.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulansla Hendek Devlet Hastanesine götürüldü.

Kaynak: AA