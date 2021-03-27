Sakarya'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Anadolu Ajansı / Murat Arapoğlu - Haberler | Güncel
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Çayiçi Mahallesi İpekyolu Caddesi'nde Hüseyin B. idaresindeki 54 ADM 325 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yol kenarındaki ağaca çarparak devrildi.
Araçtan kendi imkanlarıyla çıkan sürücü Hüseyin B, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Sapanca İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Arapoğlu