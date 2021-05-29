Sakarya'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü
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Sakarya'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Sakarya'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü
Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Cebeci - Haberler | Güncel

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde otomobilin kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu yaralanan sürücü, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde otomobilin kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu yaralanan sürücü, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Oğuz Han Sarı yönetimindeki 54 ABJ 053 plakalı otomobil, akşam saatlerinde Karasu Çevreyolu Güneşler mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada yaralanan sürücü Sarı ve otomobildeki Metehan K, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Sürücü Sarı, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Cebeci

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