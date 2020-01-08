Sakarya'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü
Sakarya'nın Karasu ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü öldü.
Sakarya'nın Karasu ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü öldü.
Alınan bilgiye göre, Eray Sarıöz (19) idaresindeki 67 VA 287 plakalı otomobil, Karasu-Kaynarca yolu Denizköy Mahallesi mevkisinde yoldan çıkarak devrildi.
Kaza yerine sevk edilen itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri, Sarıöz'ün hayatını kaybettiğini belirledi.
Sarıöz'üz cenazesi, incelemenin ardından Karasu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.