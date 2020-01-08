Sakarya'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü
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Sakarya'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Sakarya'nın Karasu ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü öldü.

08.01.2020 11:02 | Son Güncelleme: 08.01.2020 11:02
Sakarya'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü

'nın ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü öldü.

Alınan bilgiye göre, Eray Sarıöz (19) idaresindeki 67 VA 287 plakalı otomobil, Karasu-Kaynarca yolu Denizköy Mahallesi mevkisinde yoldan çıkarak devrildi.

Kaza yerine sevk edilen itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri, Sarıöz'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

Sarıöz'üz cenazesi, incelemenin ardından Karasu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA
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