Sakarya'da devrilen araçtaki iki kişi yaralandı
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Sakarya'da devrilen araçtaki iki kişi yaralandı

Sakarya'da devrilen araçtaki iki kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Osman Nevtan Angün - Haberler | Güncel

Sakarya'nın Karasu ilçesinde devrilen otomobildeki iki kişi yaralandı.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde devrilen otomobildeki iki kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, D-650 Adapazarı Karasu kara yolu Tepetarla Mahallesi mevkisinde Besim K. idaresindeki 54 AE 948 plakalı araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi.

Kazada, sürücü ile yolcu Mahsun K. yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Karasu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazada otomobil kullanılamaz hale geldi.

Sakarya'da devrilen araçtaki iki kişi yaralandı
Sakarya'da devrilen araçtaki iki kişi yaralandı
Sakarya'da devrilen araçtaki iki kişi yaralandı
Sakarya'da devrilen araçtaki iki kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Nevtan Angün

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