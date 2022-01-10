Sakarya'da devrildikten sonra yanan tırda sıkışan sürücüyü vatandaşlar kurtardı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sakarya'da devrildikten sonra yanan tırda sıkışan sürücüyü vatandaşlar kurtardı

Sakarya'da devrildikten sonra yanan tırda sıkışan sürücüyü vatandaşlar kurtardı
AA / İsmail Timur Çetintaş - Haberler | Güncel

Sakarya'nın Geyve ilçesinde devrildikten sonra yanmaya başlayan tırda sıkışan sürücü, vatandaşlar tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

GEYVE, SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Geyve ilçesinde devrildikten sonra yanmaya başlayan tırda sıkışan sürücü, vatandaşlar tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Geyve- Taraklı kara yolunda seyreden Kadir G. (55) idaresindeki 14 ABA 649 plakalı kömür yüklü tır, Ilıca Mahallesi Soğuksu mevkisinde yol kenarındaki kanala devrildi.

Kaza sonrası tırın şoför mahallinde yangın çıktı. Araçta sıkışan yaralı sürücü, yoldan geçen vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Geyve Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yangın, itfaiye ekiplerince söndürdü.

D-650 kara yolunda seyreden Orhan K. (34) idaresindeki 54 RL 280 plakalı otomobil ise Geyve ilçesine bağlı Örencik Mahallesi Kayıkbaşı mevkisinde su kanalına devrildi.

Kazada yaralanan Ulviye K, ambulansla Geyve Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Ulviye K'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Sakarya'da devrildikten sonra yanan tırda sıkışan sürücüyü vatandaşlar kurtardı

Sakarya'da devrildikten sonra yanan tırda sıkışan sürücüyü vatandaşlar kurtardı

19 kişinin öldüğü yangına, arızalanan elektrikli ısıtıcının neden olduğu açıklandı

19 kişinin öldüğü yangına, arızalanan elektrikli ısıtıcının neden olduğu açıklandı

 Son Dakika | New York'taki yangında 9'u çocuk 19 kişinin öldüğü bildirildi

Son Dakika | New York'taki yangında 9'u çocuk 19 kişinin öldüğü bildirildi

AA / İsmail Timur Çetintaş - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title