Sakarya'da devrildikten sonra yanan tırda sıkışan sürücüyü vatandaşlar kurtardı
Sakarya'nın Geyve ilçesinde devrildikten sonra yanmaya başlayan tırda sıkışan sürücü, vatandaşlar tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
GEYVE, SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Geyve ilçesinde devrildikten sonra yanmaya başlayan tırda sıkışan sürücü, vatandaşlar tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Geyve- Taraklı kara yolunda seyreden Kadir G. (55) idaresindeki 14 ABA 649 plakalı kömür yüklü tır, Ilıca Mahallesi Soğuksu mevkisinde yol kenarındaki kanala devrildi.
Kaza sonrası tırın şoför mahallinde yangın çıktı. Araçta sıkışan yaralı sürücü, yoldan geçen vatandaşlar tarafından kurtarıldı.
Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Geyve Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yangın, itfaiye ekiplerince söndürdü.
D-650 kara yolunda seyreden Orhan K. (34) idaresindeki 54 RL 280 plakalı otomobil ise Geyve ilçesine bağlı Örencik Mahallesi Kayıkbaşı mevkisinde su kanalına devrildi.
Kazada yaralanan Ulviye K, ambulansla Geyve Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Ulviye K'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.