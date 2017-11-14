Sakarya'da dev cezaevi havadan görüntülendi

FETÖ üyeleri ile dolan cezaevleri, yeni kampüslerin yapılması ile rahat nefes alacak

3 bin kişilik cezaevi projesi, 2020 yılında bitecek

Proje 450 dönüm alan üzerine kuruluyor



SAKARYA - Sakarya'nın Ferizli ilçesinde Adalet Bakanlığı tarafından 450 dönüm arazi üzerine kurulumu başlanan ve yaklaşık 3 bin kişilik kapasiteye sahip olacak olan cezaevi projesinde inşaat çalışmalarına başlanıldı. İnşaat ve hafriyat çalışmalarının başlanıldığı alan havadan görüntülendi.

Adalet Bakanlığı'nın bu yıl programa aldığı 23 cezaevinden biri de Ferizli ilçesi Damlık Mahallesi'nde inşa edilmeye başlandı. 450 dönüm alan üzerine inşası başlanan ve 155 bin metrekare kapalı alana sahip olacak cezaevi projesinde; 2 adet kapalı cezaevi, 1 adet açık cezaevi, müştemilat binaları ve lojmanlardan oluşan toplam 24 bina olacak. 850 günde bitirilmesi hedeflenen cezaevi projesinin 2020 yılının başında hizmete konulması planlanıyor. Yaklaşık 3 bin kişilik kapasiteye sahip olacak cezaevinde mahkum sayısının ise bin 500 civarı olması bekleniyor. Yeni cezaevi projesinin bitmesi ile birlikte Ferizli ilçesinde 3 adet kapalı cezaevi ve bir adette açık olmak üzere 4 cezaevi olacak. Cezaevi tamamlandığında ise bölge illerden tutuklu ve hükümlüler buraya sevk edilebilecek.

"3 bin kişilik insan sirkülasyonu olacak"

İnşaat çalışmalarına yeni başladıklarını ve hafriyat çalışmalarının devam ettiğini söyleyen şantiye şefi Ahmet Özsoy, proje ile ilgili birtakım teknik bilgiler verdi. 450 dönüm alana inşa edilecek projenin 850 gün içerisinde tamamlanacağını ve şuanda çalışan sayısının 70 olduğunu aktaran inşaat şefi Özsoy, "450 dönüm alan üzerine inşa edilecek. Projenin süresi 850 gün, inşaata yeni başladık şuanda hafriyat çalışmaları devam ediyor. Şuanda çalışan sayımız 70 civarında. Bu sayı süreç içerisinde en yoğun zamanımızda bin kişiye kadar ulaşabilecek. 2020 yılının başında bitirmeyi hedefliyoruz. 2 adet kapalı cezaevi inşaatı, 1 adet açık cezaevi inşaatı, müştemilat binaları ve lojmanlardan oluşan toplam 24 binamız var proje kapsamında. Projede şuanda temel, hafriyat aşamasındayız. Benim tahminim burada 3 bin kişilik bir insan sirkülasyonu olacak çalışan ve mahkumlarla beraber. Mahkum sayısının ise bin 500 civarı olması bekleniyor" dedi.

Yeni cezaevlerinin bitmesi ile tutuklular rahat bir nefes alacak. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ üyeleri ile dolan cezaevlerinde yoğunluk, bir nebze azalacak.