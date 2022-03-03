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Derede erkek cesedi bulundu

Demirören Haber Ajansı, İsa Çiçek - Güncel
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SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde derede erkek cesedi bulundu.

SERDİVAN, SAKARYA (DHA) - SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde derede erkek cesedi bulundu. Cesedin, 6 Şubat'tan beri haber alınamayan Bayram Öztürk'e (65) ait olduğu değerlendiriliyor.

Serdivan ilçesi Adnan Menderes Caddesi Yazlık mevkisinde öğle saatlerinde Çark Deresi'nde ceset görenler, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin sudan çıkardığı cesedi, yapılan incelemenin ardından kimlik tespiti ve ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Otopsi Merkezi'ne götürüldü.?Cesedin 6 Şubat'ta evinden çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan, 10 Şubat'ta Çark Deresi'nin kenarındaki Aziz Duran Parkı'nda cüzdanı ve telefonu bulunan Bayram Öztürk'e ait olduğu değerlendiriliyor.


Derede erkek cesedi bulundu

Derede erkek cesedi bulundu

Derede erkek cesedi bulundu

Demirören Haber Ajansı / İsa Çiçek - Güncel

Serdivan, Sakarya, İtfaiye, Polis, Güncel, Haberler

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