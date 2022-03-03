SERDİVAN, SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Serdivan ilçesinde derede erkek cesedi bulundu.

Çark Deresi'nin Adnan Menderes Caddesi Yazlık mevkisinde suda hareketsiz bir kişiyi gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce sudan çıkarılan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Ceset, cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından kimliğinin belirlenmesi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Merkezi'ndeki Otopsi Merkezi'ne kaldırıldı.

Cesedin, 6 Şubat'ta kayıp ihbarı yapılan ve cüzdan ile telefonu dere kenarında bulunmasıyla arama çalışması başlatılan Bayram Öztürk'e (65) ait olduğu değerlendiriliyor.