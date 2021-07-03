Sakarya'da derede ceset bulundu
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Sakarya'da derede ceset bulundu

Sakarya'da derede ceset bulundu
Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek - Haberler | Güncel

Sakarya'nın Adapazarı ilçesindeki bir derenin içinde bulunan ceset, otopsiye gönderildi.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesindeki bir derenin içinde bulunan ceset, otopsiye gönderildi.

Çark Deresi'nin Mithatpaşa Mahallesi mevkisinde su yüzeyine çıkmış bir ceset gören vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye ekipleri sevk edildi.

Savcılık incelemesinin ardından itfaiye erleri, çürüdüğü için cinsiyeti anlaşılamayan ve vücut bütünlüğü kaybolan cesedi, sedyeye koyarak dereden çıkardı.

Cenaze aracına konan ceset, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü'ndeki otopsi merkezine gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek

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