Sakarya'da dere taştı; 1 ölü (6)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sakarya'da dere taştı; 1 ölü (6)

Sakarya'da dere taştı; 1 ölü (6)
Demirören Haber Ajansı / Ergün Ayaz - Haberler | Güncel

CANSIZ BEDENİ BULUNDUSakarya'nın Akyazı ilçesinde, sabah saatlerinde derenin taşması sonucu sel sularına kapılan Sami Özkul, AFAD ekiplerince kaybolduğu yerden yaklaşık 2,5 kilometre uzaklıkta ölü bulundu bulundu.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, sabah saatlerinde derenin taşması sonucu sel sularına kapılan Sami Özkul, AFAD ekiplerince kaybolduğu yerden yaklaşık 2,5 kilometre uzaklıkta ölü bulundu bulundu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergün Ayaz

3 ilimiz sele teslim! Dereler taştı, vatandaşlar mahsur kaldı, 1 kişi kayıp
3 ilimiz sele teslim! Dereler taştı, vatandaşlar mahsur kaldı, 1 kişi kayıp
Sakarya'da dere taştı; 1 kişi kayıp (2)
Sakarya'da dere taştı; 1 kişi kayıp (2)
Meteoroloji'nin uyardığı Düzce'de sel felaketi! Mahsur kalanlar var, evler boşaltıldı
Meteoroloji'nin uyardığı Düzce'de sel felaketi! Mahsur kalanlar var, evler boşaltıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Muharrem İnce Fahrettin Koca Numan Kurtulmuş Bekir Pakdemirli
Magazin Müge Anlı Seray Kaya Acun Ilıcalı Orhan Gencebay
Spor Balotelli Mesut Özil Salih Uçan Emre Belözoğlu Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Sakarya'da dere taştı; 1 ölü (6) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.7.2021 21:35:03. #1.15#

title