Sakarya'da dere taştı; 1 ölü (6)
CANSIZ BEDENİ BULUNDUSakarya'nın Akyazı ilçesinde, sabah saatlerinde derenin taşması sonucu sel sularına kapılan Sami Özkul, AFAD ekiplerince kaybolduğu yerden yaklaşık 2,5 kilometre uzaklıkta ölü bulundu bulundu.
CANSIZ BEDENİ BULUNDU
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, sabah saatlerinde derenin taşması sonucu sel sularına kapılan Sami Özkul, AFAD ekiplerince kaybolduğu yerden yaklaşık 2,5 kilometre uzaklıkta ölü bulundu bulundu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergün Ayaz