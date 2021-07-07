SAKARYA'DA DERE TAŞTI; 1 KİŞİ KAYIP

Babası Sami Özkul'un sel sularına kapılarak kaybolduğu haberini alır almaz köydeki evine gelen Selami Özkul, "Babam derenin yanındaki elektrik direğini düzeltiyormuş. Sonra boşluğa düşüp derede sürüklenmiş.

Babası Sami Özkul'un sel sularına kapılarak kaybolduğu haberini alır almaz köydeki evine gelen Selami Özkul, "Babam derenin yanındaki elektrik direğini düzeltiyormuş. Sonra boşluğa düşüp derede sürüklenmiş. Saat 07.30 sıraları olay oluyor. Direk sallanıyormuş. Ben de Akyazı'da evimdeydim. Şu ana kadar bulamadılar. Evde annem vardı. Yukarıda bir evimiz daha var. Anneme oraya gideceğini söylemiş ama gitmemiş. Daha sonra gözden kaybolmuş ve eve de gitmemiş. Bulamadık ve AFAD ekipleri Mudurnu Çayı'na doğru arıyor" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı