SAKARYA'DA DERE TAŞTI; 1 KİŞİ KAYIP
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

SAKARYA'DA DERE TAŞTI; 1 KİŞİ KAYIP

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Babası Sami Özkul'un sel sularına kapılarak kaybolduğu haberini alır almaz köydeki evine gelen Selami Özkul, "Babam derenin yanındaki elektrik direğini düzeltiyormuş. Sonra boşluğa düşüp derede sürüklenmiş.

Babası Sami Özkul'un sel sularına kapılarak kaybolduğu haberini alır almaz köydeki evine gelen Selami Özkul, "Babam derenin yanındaki elektrik direğini düzeltiyormuş. Sonra boşluğa düşüp derede sürüklenmiş. Saat 07.30 sıraları olay oluyor. Direk sallanıyormuş. Ben de Akyazı'da evimdeydim. Şu ana kadar bulamadılar. Evde annem vardı. Yukarıda bir evimiz daha var. Anneme oraya gideceğini söylemiş ama gitmemiş. Daha sonra gözden kaybolmuş ve eve de gitmemiş. Bulamadık ve AFAD ekipleri Mudurnu Çayı'na doğru arıyor" dedi.

SAKARYA'DA DERE TAŞTI; 1 KİŞİ KAYIP
SAKARYA'DA DERE TAŞTI; 1 KİŞİ KAYIP
SAKARYA'DA DERE TAŞTI; 1 KİŞİ KAYIP
SAKARYA'DA DERE TAŞTI; 1 KİŞİ KAYIP
SAKARYA'DA DERE TAŞTI; 1 KİŞİ KAYIP
SAKARYA'DA DERE TAŞTI; 1 KİŞİ KAYIP
SAKARYA'DA DERE TAŞTI; 1 KİŞİ KAYIP
SAKARYA'DA DERE TAŞTI; 1 KİŞİ KAYIP

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Sakarya'da dere taştı; 1 kişi kayıp (2)
Sakarya'da dere taştı; 1 kişi kayıp (2)
Meteoroloji'nin uyardığı Düzce'de sel felaketi! Mahsur kalanlar var, evler boşaltıldı
Meteoroloji'nin uyardığı Düzce'de sel felaketi! Mahsur kalanlar var, evler boşaltıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Fahrettin Koca Vladimir Putin Mustafa Şentop Mustafa Varank
Magazin Tarkan Ahmet Kaya Ebru Gündeş Acun Ilıcalı
Spor Burak Elmas Bülent Uygun Sergen Yalçın Younes Belhanda Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
SAKARYA'DA DERE TAŞTI; 1 KİŞİ KAYIP - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.7.2021 18:37:46. #1.15#

title