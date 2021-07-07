Sakarya'da dere taştı; 1 kişi kayıp

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, sağanak sonucu dere taşarken, sel sularına kapıldığı belirtilen Sami Özkul (78) için arama- kurtarma çalışması başlatıldı.

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, sağanak sonucu dere taşarken, sel sularına kapıldığı belirtilen Sami Özkul (78) için arama- kurtarma çalışması başlatıldı.

Akyazı'da aniden başlayan şiddetli yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. Dedeler Mahallesi'nde sağanak sonrası dere taştı. Dere yatağı kenarında evi bulunan Sami Özkul'un ise dışarıda devrilen direkle uğraşırken, sel sularına kapıldığı belirtildi. Özkul için bölgeye sevk edilen arama- kurtarma ekipleri, dere yatağı boyunca çalışma yaptı. Sami Özkul'u arama çalışmalarına devam ediliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergün Ayaz