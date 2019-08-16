Sakarya'da dere kenarında erkek cesedi bulundu

16.08.2019 20:47

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde boğazı kesilmiş halde erkek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Göynük Deresi kenarında erkek cesedi gören vatandaşlar, durumu polis ve jandarma ekiplerine bildirdi.

Ekipler tarafından, olay yerinde 20-25 yaşlarında boğazı kesilmiş bir erkek cesedi bulundu.

Afganistan uyruklu olduğu değerlendirilen şahsın kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA