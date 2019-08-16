Sakarya'da dere kenarında erkek cesedi bulundu
Sakarya'nın Taraklı ilçesinde boğazı kesilmiş halde erkek cesedi bulundu.
Sakarya'nın Taraklı ilçesinde boğazı kesilmiş halde erkek cesedi bulundu.
Alınan bilgiye göre, Göynük Deresi kenarında erkek cesedi gören vatandaşlar, durumu polis ve jandarma ekiplerine bildirdi.
Ekipler tarafından, olay yerinde 20-25 yaşlarında boğazı kesilmiş bir erkek cesedi bulundu.
Afganistan uyruklu olduğu değerlendirilen şahsın kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.