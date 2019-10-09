Sakarya'da deprem tatbikatı

09.10.2019 17:04

Sakarya'da Tes-İş Adapazarı Anadolu Lisesi'nde, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı arama kurtarma ekiplerince deprem tatbikatı yapıldı.

Adapazarı ilçesindeki lisede yapılan tatbikatta senaryo gereği, okulda deprem alarmı çaldı.

Bu esnada derste olan öğrenciler, sarsıntı bitene kadar sıraların altına girerek başını korudu, sonrasında öğrenciler hızlı bir şekilde yangın merdiveninden okul bahçesine indi.

Okul bahçesinde öğrencilere, İHH arama kurtarma ekipleri ve okul yöneticileri, deprem anında neler yapılacağı anlatıldı.

İHH arama kurtarma ekipleri, okula kurdukları düzenekle kurtarma çalışmalarını öğrencilere uygulamalı olarak gösterdi.

Adapazarı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Vedat Tezbiten, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okulda depreme yönelik tahliye tatbikatı düzenlediklerini söyledi.

Öğrenci ve öğretmenlerde belli bir duyarlılığın oluştuğunu belirten Tezbiten, "Bu tatbikatları daha sık yaparak duyarlılığı daha fazla arttırmak niyetindeyiz. Deprem olmasın fakat tedbirimiz cebimizde dursun istiyoruz. Emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Okul Müdürü Cengiz Kıyak, öğrencilerle depremin, afetlerin önemine ilişkin bir tatbikat gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Sakarya'nın depremi yaşadığını ve ağır bedeller ödediğini kaydeden Kıyak, "Bunu hayatımızın bir parçası olarak çocuklarımıza yansıtmalıyız. Zaman içerisinde bunları tekrar edersek ve bu bilinci oturtursak inanıyorum ki çocuklarımız gelecekte de kendi çocuklarına bu afetlerin öneminden bahseder. Bizde duyarlı bir toplum yetiştirebiliriz İnşallah." ifadesini kullandı.

İHH Arama Kurtarma Eğitim Koordinatörü Erdal Altıntaş da İHH İnsani Yardım Vakfı olarak arama kurtarma çalışmalarını çok önemsediklerini söyledi.

Afet Yönetimi kapsamında olaya baktıklarını aktaran Altıntaş, şöyle konuştu:

"Bu tatbikat afet öncesi hazırlıklar kapsamında. Biz bunu birçok ilde, okulda gerçekleştiriyoruz. Afet öncesi kapsamında bunu bir kültür haline dönüştürmemiz gerekiyor. Bir deprem anında doğru davranışlar sergilediğimiz zaman birçok canı kurtarabiliyoruz. Tatbikatlarımız birçok okulda devam edecek."

Kaynak: AA