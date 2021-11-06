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SON DAKİKA Sakarya'da deprem mi oldu? 6 Kasım Son depremler AFAD Kandilli! Deprem mi oldu, bugün nerede deprem oldu?

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SON DAKİKA Sakarya'da deprem mi oldu? 6 Kasım Son depremler AFAD Kandilli! Deprem mi oldu, bugün nerede deprem oldu?

AFAD ve Kandilli verilerine göre 6 Kasım 2021 Cumartesi günü deprem oldu mu merak ediliyor. Peki, bugün deprem oldu mu? AFAD son depremler listesi ve Kandilli son depremler listesi! Son depremler ve son dakika deprem haberleri! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? Bugün deprem oldu mu, nerede oldu?

Son dakika deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi 6 Kasım Cumartes günü gerçekleşen deprem verilerini paylaşıyor. Ülkemizde küçük çaplı depremlerin yanında zaman zaman tedirgin edici depremler de yaşanabiliyor. İşte AFAD son depremler listesi ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberler i ile vatandaşalar anlık deprem haberler i veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

Sakarya'da 3.2 büyüklüğünde deprem oldu.

Sakarya'da deprem mi oldu? 6 Kasım Son depremler AFAD Kandilli! SON DAKİKA Deprem mi oldu, bugün nerede deprem oldu?

KANDİLLİ SON DEPREMLER

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı son dakika deprem haberler i ile vatandaşlara güncel deprem haberler i vermeye devam ediyor.

Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? Bugün deprem oldu mu, nerede oldu? 4 Kasım Perşembe AFAD ve Kandilli deprem listesi

AFAD SON DEPREMLER

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

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