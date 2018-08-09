Sakarya'da Denize Giren Genç Dalgalara Kapıldı

Sakarya'nın Kocaeli ilçesinde serinlemek için denize giren genç gözden kayboldu.

Alınan bilgiye göre, Caferiye Mahallesi'nde serinlemek için arkadaşlarıyla denize giren Kadir Aydın (18), bir süre sonra dalgalara kapılarak gözden kayboldu.

Arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen Sakarya Büyükşehir Belediye cankurtaran ekipleri, genci bulmak için arama çalışması başlattı.

Sahil güvenlik ekiplerinin de destek verdiği çalışmalar sürüyor.