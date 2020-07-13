Sakarya'da denizde hortum
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Sakarya'da denizde hortum

SAKARYA'nın Karadeniz'e kıyısı olan ilçesi Karasu açıklarında hortum oluştu.

Sakarya'da denizde hortum
13.07.2020 13:48 | Son Güncelleme: 13.07.2020 13:52

SAKARYA'nın Karadeniz'e kıyısı olan ilçesi Karasu açıklarında hortum oluştu. Denizdeki hortum, kıyıya ulaşmadan yok oldu.

Sakarya'nın Karasu ilçesi açıklarında denizde hortum oluştu. Hortum, Karasu ve Kaynarca ilçesi açıklarında görüldü. Denizde oluşan hortumu gören sahildekiler, cep telefonlarının kamerasıyla görüntü çekti. Hortum, herhangi bir zarara neden olmadan denizde etkisini kısa sürede yitirdi.


Kaynak: DHA

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