Sakarya'da denizde boğulma tehlikesi geçiren 4 yaşındaki çocuk kurtarıldı
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Sakarya'da denizde boğulma tehlikesi geçiren 4 yaşındaki çocuk kurtarıldı

Sakarya'da denizde boğulma tehlikesi geçiren 4 yaşındaki çocuk kurtarıldı
Anadolu Ajansı / Osman Nevtan Angün - Haberler | Güncel

Sakarya'nın Karasu ilçesinde denize düşen 4 yaşındaki çocuk, cankurtaran ekiplerinin dikkatiyle boğulmaktan kurtarıldı.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde denize düşen 4 yaşındaki çocuk, cankurtaran ekiplerinin dikkatiyle boğulmaktan kurtarıldı.

Yalı Mahallesi Doğu Karadeniz Caddesi mevkisinde ailesiyle denize gelen 4 yaşındaki E.A, sahilde oynarken dengesini kaybederek suya düştü.

Durumu fark eden cankurtaran ekipleri, müdahale ederek çocuğu denizden çıkardı.

Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri, su yuttuğu tespit edilen çocuğa ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Karasu Devlet Hastanesine kaldırılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Sakarya'da denizde boğulma tehlikesi geçiren 4 yaşındaki çocuk kurtarıldı
Sakarya'da denizde boğulma tehlikesi geçiren 4 yaşındaki çocuk kurtarıldı
Sakarya'da denizde boğulma tehlikesi geçiren 4 yaşındaki çocuk kurtarıldı
Sakarya'da denizde boğulma tehlikesi geçiren 4 yaşındaki çocuk kurtarıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Nevtan Angün

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Sakarya'da denizde boğulma tehlikesi geçiren 4 yaşındaki çocuk kurtarıldı - Haberler
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