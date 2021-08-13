Sakarya'da denizde boğulma tehlikesi geçiren 4 yaşındaki çocuk kurtarıldı
Sakarya'nın Karasu ilçesinde denize düşen 4 yaşındaki çocuk, cankurtaran ekiplerinin dikkatiyle boğulmaktan kurtarıldı.
Sakarya'nın Karasu ilçesinde denize düşen 4 yaşındaki çocuk, cankurtaran ekiplerinin dikkatiyle boğulmaktan kurtarıldı.
Yalı Mahallesi Doğu Karadeniz Caddesi mevkisinde ailesiyle denize gelen 4 yaşındaki E.A, sahilde oynarken dengesini kaybederek suya düştü.
Durumu fark eden cankurtaran ekipleri, müdahale ederek çocuğu denizden çıkardı.
Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri, su yuttuğu tespit edilen çocuğa ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Karasu Devlet Hastanesine kaldırılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Nevtan Angün