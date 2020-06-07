Sakarya'da denizde boğulma tehlikesi geçiren 2 kişi hastanede öldü
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Sakarya'da denizde boğulma tehlikesi geçiren 2 kişi hastanede öldü

Sakarya'nın Karasu ilçesinde serinlemek için girdikleri denizde boğulma tehlikesi geçiren yabancı uyruklu iki genç, hastanede hayatını kaybetti.

Sakarya'da denizde boğulma tehlikesi geçiren 2 kişi hastanede öldü
07.06.2020 22:53 | Son Güncelleme: 07.06.2020 23:12

Sakarya'nın Karasu ilçesinde serinlemek için girdikleri denizde boğulma tehlikesi geçiren yabancı uyruklu iki genç, hastanede hayatını kaybetti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında normalleşme sürecinin başlamasıyla, 10 Nisan'dan bu yana sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayan ilk hafta sonunda Karasu sahiline gelen 4 arkadaş, bir süre sonra suda çırpınmaya başladı.

Boğulma tehlikesi geçiren arkadaşlardan 3'ü, cankurtaran ekipleri ve çevredeki vatandaşlar tarafından sudan çıkarıldı. Durumu ağır olan bir kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Gözden kaybolan diğer gencin bulunması için arama çalışması başlatan ekipler, yaklaşık 1 saat sonra genci su üstünde hareketsiz halde buldu.

Ekiplerce sudan çıkarılan genç, aynı hastanede tedavi altına alındı.

Kimlikleri tespit edilemeyen iki yabancı uyruklu genç, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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