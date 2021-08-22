Sakarya'da Deniz Küreği Türkiye Kupası sona erdi
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Sakarya'da Deniz Küreği Türkiye Kupası sona erdi

Sakarya'da Deniz Küreği Türkiye Kupası sona erdi
Anadolu Ajansı / İbrahim Yozoğlu - Haberler | Spor

Türkiye Kürek Federasyonunca Sakarya'da düzenlenen Deniz Küreği Türkiye Kupası yarışları sona erdi.

Türkiye Kürek Federasyonunca Sakarya'da düzenlenen Deniz Küreği Türkiye Kupası yarışları sona erdi.

Sapanca Gölü'nün Kırkpınar mevkisinde düzenlenen organizasyonun son gününde sporcular, dereceye girmek için kıyasıya mücadele etti.

Final karşılaşmalarının ardından yarışlarda alınan sonuçlar şöyle:

Deniz küreği 19 yaş altı kadınlar: 1. İzmit Sümerspor Kürek, 2. İznik Spor, 3. Altınboynuz

Deniz küreği 19 yaş altı erkekler: 1. Van Edremit Kürek, 2. İzmit Sümerspor Kürek, 3. İznik Spor

Deniz küreği kadınlar: 1. İzmit Sümerspor Kürek, 2. Sinop Gençlik ve Spor, 3. Altınboynuz

Deniz küreği erkekler: 1. Altınboynuz, 2. Şişecam Çayırova, 3. İstanbul Kürek Kulübü

Müsabakaların sonunda dereceye giren takımlara ödülleri verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Yozoğlu

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