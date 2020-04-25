Sakarya'da denetimlerde 118 kişiye ceza yazıldı Sakarya'da denetimlerde 118 kişiye ceza yazıldıSAKARYA'da, sokağa çıkma kısıtlamasında 2 günde 118 kişiye idari para cezası kesildi.

Sakarya'da denetimlerde 118 kişiye ceza yazıldı

SAKARYA'da, sokağa çıkma kısıtlamasında 2 günde 118 kişiye idari para cezası kesildi. Sakarya'da 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında polis ekipleri denetimlerde bulundu. Vatandaşların büyük bölümü sokağa çıkma kısıtlamasına riayet ederken, Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şehrin giriş ve çıkışlarında oluşturulan uygulama noktalarında araçlar durdurularak kontrolde bulunuldu. Ayrıca sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan kişilerle ilgili işlem yapıldı. 2 gün içerisinde yapılan denetimlerde 118 kişiye idari para cezası uygulandı.

Kaynak: DHA