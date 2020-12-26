Demir yüklü tıra çarpan otomobilin sürücüsü öldü
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Demir yüklü tıra çarpan otomobilin sürücüsü öldü

26.12.2020 13:31 | Son Güncelleme: 26.12.2020 13:42

Sakarya'nın Karasu ilçesinde, demir yüklü tıra çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde, demir yüklü tıra çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Karasu-Kocaali kara yolu Ankara Caddesi'nde sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 34 ABR 229 plakalı otomobil, Küçükboğaz mevkisinde 54 AER 185 plakalı demir yüklü tıra arkadan çarptı.

Dorsenin altına giren otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Sağlık personeli, yaptığı kontrolde sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

Demir yüklü tıra çarpan otomobilin sürücüsü öldü
Demir yüklü tıra çarpan otomobilin sürücüsü öldü
Demir yüklü tıra çarpan otomobilin sürücüsü öldü
Demir yüklü tıra çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Nevtan Angün

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