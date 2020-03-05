Sakarya'da DEAŞ operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı
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Sakarya'da DEAŞ operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

Sakarya'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 4 şüpheli cezaevine gönderildi.

05.03.2020 18:12 | Son Güncelleme: 05.03.2020 18:12
Sakarya'da DEAŞ operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 4 şüpheli cezaevine gönderildi.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve eylemlerinin önlenmesine yönelik soruşturma kapsamında, 2 Mart'ta yakalanan Irak uyruklu 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Sakarya Adliyesine getirildi.

Cumhuriyet savcılığındaki sorgularının ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan 4 şüpheli, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan tutuklandı.

Kaynak: AA

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