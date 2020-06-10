Sakarya'da DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı Sakarya'da düzenlenen terör örgütü DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Sakarya'da düzenlenen terör örgütü DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin kent merkezinde düzenlediği operasyonda Irak uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin dijital materyal incelemesinde bomba kemeri ve örgüte ait üniformalı elbiselerle çekilmiş fotoğraflarının bulunmasının ardından soruşturmayı genişleten ekipler, örgütsel faaliyette bulunduğu tespit edilen iki kişiyi daha yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı, bir zanlıya ev hapsi verildi, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA