Sakarya'da DEAŞ operasyonunda 5 kişi yakalandı
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Sakarya'da DEAŞ operasyonunda 5 kişi yakalandı

16.11.2020 10:03 | Son Güncelleme: 16.11.2020 10:07
Sakarya'da DEAŞ operasyonunda 5 kişi yakalandı

Sakarya'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Irak uyruklu 5 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Irak uyruklu 5 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca, DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik soruşturma kapsamında, DEAŞ terör örgütü içinde çatışma bölgelerinde faaliyet göstererek ülkeye geldikleri yönünde bilgi bulunan Irak uyruklu 5 kişinin Sakarya'da olduğu tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince kent genelinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda şüpheliler yakalandı.

Emniyete götürülen zanlıların işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Yozoğlu

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