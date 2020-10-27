Sakarya'da DEAŞ operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
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Sakarya'da DEAŞ operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

27.10.2020 17:43 | Son Güncelleme: 27.10.2020 17:46
Sakarya'da DEAŞ operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Sakarya'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları esnasında herhangi bir müessif olaya meydan verilmemesi amacıyla TEM ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince koordineli çalışmalar gerçekleştirildi.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmalar kapsamında, örgüt içerisinde çatışma bölgelerinde özel eğitim aldıkları, sorumlu düzeyde faaliyet gösterdikleri ve yasa dışı yollardan ülkeye giriş yaptıkları belirlenen 3 Irak ve 1 Suriye uyruklu şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı.

Zanlılardan ele geçirilen materyallerin incelenmesinde terör örgütünün faaliyetleriyle ilgili çatışma bölgelerinde çekilmiş görüntü ve fotoğraflar tespit edildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek

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