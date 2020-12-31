Sakarya'da DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı

SAKARYA 'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, örgütün eğitim faaliyetleri genel sorumlusunun da aralarında bulunduğu Irak uyruklu 8 kişi, gözaltına alındı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi. Operasyonda, aralarında DEAŞ'ın eğitim faaliyetleri genel sorumlusunun da bulunduğu Irak uyruklu 8 kişi yakalanarak gözaltına alındı. DEAŞ eğitim faaliyetleri genel sorumlusunun üzerinden sahte Irak pasaportu ve kimliği çıktı. Soruşturma devam ediyor.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güven HASBAŞ