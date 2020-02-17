Sakarya'da DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı
Haberler » 3. Sayfa » Sakarya'da DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı - Haberler

Sakarya'da DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde TEM ekiplerince yapılan operasyon kapsamında, DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu iddia edilen 5 şüpheli gözaltına alındı.

17.02.2020 16:55 | Son Güncelleme: 17.02.2020 16:55
Sakarya'da DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı

'nın ilçesinde TEM ekiplerince yapılan operasyon kapsamında, DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu iddia edilen 5 şüpheli gözaltına alındı.


Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) ekipleri terör örgütü mensuplarına yönelik operasyon düzenledi. Edinilen bilgilere göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında TEM ekiplerinin Adapazarı ilçesinde bulunan bir ikamete sabah saatlerinde düzenlediği operasyonda, DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu iddia edilen 5 şüpheli gözaltına alındı. 1 kişinin yakalanması için de çalışmanın devam ettiği öğrenildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri ise devam ediyor. - SAKARYA

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler