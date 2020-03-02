Sakarya'da DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı
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Sakarya'da DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı

SAKARYA'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda Irak uyruklu 4 kişi gözaltına alındı.

02.03.2020 10:56 | Son Güncelleme: 02.03.2020 10:56
Sakarya'da DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı

'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda Irak uyruklu 4 kişi gözaltına alındı.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü, terör örgütü DEAŞ'a yönelik sabah saatlerinde operasyon düzenledi. Terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri bilgileri bulunan Irak uyruklu 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 4 kişi, emniyet müdürlüğüne götürülürken, soruşturma devam ediyor.


Kaynak: DHA

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