Sakarya'da DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı
SAKARYA'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda Irak uyruklu 4 kişi gözaltına alındı.
SAKARYA'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda Irak uyruklu 4 kişi gözaltına alındı.
Sakarya Emniyet Müdürlüğü, terör örgütü DEAŞ'a yönelik sabah saatlerinde operasyon düzenledi. Terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri bilgileri bulunan Irak uyruklu 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 4 kişi, emniyet müdürlüğüne götürülürken, soruşturma devam ediyor.
Kaynak: DHA