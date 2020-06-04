Sakarya'da, D-100 karayolunu kilitleyen 5 araçlık zincirleme trafik kazası
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Sakarya'da, D-100 karayolunu kilitleyen 5 araçlık zincirleme trafik kazası

Sakarya'nın Erenler ilçesi D-100 karayolunda biri kamyon biri tır olmak üzere toplam 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında kilometrelerce kuyruk oluşurken, kazaya karışan kamyon sürücüsü yola savrulan mısırlarını toplamaya çalıştı.

Sakarya'da, D-100 karayolunu kilitleyen 5 araçlık zincirleme trafik kazası
04.06.2020 13:06 | Son Güncelleme: 04.06.2020 13:10

Sakarya'nın Erenler ilçesi D-100 karayolunda biri kamyon biri tır olmak üzere toplam 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında kilometrelerce kuyruk oluşurken, kazaya karışan kamyon sürücüsü yola savrulan mısırlarını toplamaya çalıştı.

Kaza, Erenler ilçesi D-100 karayolu Erenler ilçesi Pekşenler mevki'inde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, D-100 karayolunda Adapazarı istikametine gitmekte olan iki araç çarpıştı. Aynı istikamete seyir halinde olan ve kazaya karışmamak için fren yapan 54 FY 468 plakalı mısır yüklü kamyona ise arkasından gelen 34 YJ 3269 plakalı tır ve tıra ise 54 GC 137 plakalı otomobil çarptı. Yaralanın olmadığı ve toplam 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında D-100 karayolunda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Öte yandan, kaza sonrası yola savrulan mısırlar ise kamyon sürücüsü tarafından toplanarak çuvallara koyuldu. Kazada trafik tek şeritten sağlanırken, polis kaza ile ilgili inceleme başlattı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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