Sakarya'da Covid-19 tedbirleri

AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 10 biner adet gıda kolisi ve market kartını vatandaşlara dağıttıklarını bildirdi.

AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 10 biner adet gıda kolisi ve market kartını vatandaşlara dağıttıklarını bildirdi.

Tever, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde koronavirüsle mücadelesine devam ettiğini kaydetti.

Türkiye'nin bugüne kadar 60 binden fazla vatandaşını yurt dışından getirdiğini, 59 ülkeye de tıbbi malzeme desteğinde bulunduğunu belirten Tever, koronavirüs ile mücadelede devletin ilk andan itibaren gerekli önlemleri aldığını ve uyguladığını vurguladı.

Tever, ramazan ayında da herkesin yanında olmaya gayret gösterdiklerini, AK Parti Sakarya İl Başkanlığı olarak 10 biner adet gıda kolisi ve market kartını vatandaşlara dağıttıklarını belirterek, "Bu tamamen il ve ilçelerimizde partimizde görevde bulunan yönetici arkadaşlarımızla birlikte hazırladığımız bir yardım kampanyası oldu. Emek ve destek veren tüm dava arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Allah her birinden razı olsun." dedi.

Belediyelerin bu süreçte sokak, cadde ve kamusal alanlar başta olmak üzere birçok alanda dezenfeksiyon, temizlik ve hijyen odaklı çeşitli çalışmalar yaptığını, ihtiyaç sahibi ve 65 yaş üstü 48 bin vatandaşa kolonya, dezenfektan ve hijyen setinden oluşan paket dağıtımı yapıldığını belirterek, "Eczanelerde gerçekleşen maske dağıtımına destek olmak için belediyelerimiz de kendi ürettikleri veya temin ettikleri 3,5 milyondan fazla maskeyi ücretsiz bir şekilde vatandaşlarımıza dağıttı." ifadelerini kullandı.

Tever, sağlık camiasının salgınla mücadelede başarılı çalışma yürüttüğünü, Sakarya'da şu ana kadar malzeme konusunda eksiklik yaşanmadığını belirterek, sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Kaynak: AA