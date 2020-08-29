Sakarya'da çöplük yangını
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Sakarya'da çöplük yangını

Sakarya'da çöplük yangınıSAKARYA'nın Erenler ilçesinde çıkan çöplük yangını itfaiyenin müdahelesiyle söndürüldü.

29.08.2020 17:50 | Son Güncelleme: 29.08.2020 17:54

Sakarya'da çöplük yangını

SAKARYA'nın Erenler ilçesinde çıkan çöplük yangını itfaiyenin müdahelesiyle söndürüldü. Erenler ilçesinde boş bir araziye dökülen çöplük alanda henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Bölgeden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar itfaiyeyi arayarak yardım istedi. İtfaiye ekipleri ve iş makinelerin müdahalesiyle yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Sakarya'da çöplük yangını

Kaynak: DHA

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