Sakarya'da çok sayıda suçtan arama kararı bulunan 3 zanlı tutuklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sakarya'da çok sayıda suçtan arama kararı bulunan 3 zanlı tutuklandı

AA, Osman Nevtan Angün - Güncel
 - Güncelleme:
Sakarya'da çok sayıda suçtan arama kararı bulunan 3 zanlı tutuklandı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde, haklarında çok sayıda suçtan arama kararı bulunan 3 şüpheli tutuklandı.

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Karasu ilçesinde, haklarında çok sayıda suçtan arama kararı bulunan 3 şüpheli tutuklandı.

Karasu Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede haklarında arama kararı bulunan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, yaptıkları çalışma neticesinde, hakkında 52 ayrı suçtan arama kararı bulunan M.K. ile S.S. ve 25 ayrı suçtan aranan Ö.A'yı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı tutuklandı.

AA / Osman Nevtan Angün - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Sakarya, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title