Sakarya'da çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Sakarya'nın Karasu ilçesinde, silah ve mühimmatların ele geçirildiği operasyonda, 3 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, silah ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Bir ev ve iş yerinde yapılan aramalarda, 4'ü ruhsatsız 7 silah, bıçak, 8 şarjör, farklı çaplarda 110 tabanca fişeği ve 86 dolu kartuş ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 zanlı, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

AA / Osman Nevtan Angün - Son Dakika Haberleri

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