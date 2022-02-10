Sakarya'da çok sayıda gümrük kaçağı sigara ve tütün ele geçirildi - Haberler
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Sakarya'da çok sayıda gümrük kaçağı sigara ve tütün ele geçirildi

AA, Ömer Faruk Şimşek - Güncel
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Sakarya'da çok sayıda gümrük kaçağı sigara ve tütün ele geçirildi

Sakarya'da çok sayıda gümrük kaçağı sigara, makaron (filtreli sigara kağıdı) ve tütün ele geçirilen operasyonda 2 şüpheliye adli işlem yapıldı.

SAKARYA (AA) - Sakarya'da çok sayıda gümrük kaçağı sigara, makaron (filtreli sigara kağıdı) ve tütün ele geçirilen operasyonda 2 şüpheliye adli işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde gümrük kaçağı ürünlere yönelik operasyonlarını yoğun şekilde sürdürüyor.

Adapazarı ve Pamukova ilçelerinde 4 iş yeri ve bir adrese yapılan operasyonlarda, 1772 paket gümrük kaçağı sigara, içi dolu 3 bin makaron, üzerinde bandrol bulunmayan 1200 boş makaron ve 157 kilogram tütün mamulü ile 2 elektrikli sigara sarma makinesi ele geçirildi.

Operasyonda 2 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

AA / Ömer Faruk Şimşek - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Sakarya, Sigara, Tütün, Güncel, Haberler

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