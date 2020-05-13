Sakarya'da çocuklar sokak ve parklara akın etti Sakarya'da çocuklar sokak ve parklara akın ettiSAKARYA'da, günler sonra sokağa çıkma izni verilen çocuklar parklarda gönüllerince oyun oynayarak eğlendi.

Sakarya'da çocuklar sokak ve parklara akın etti SAKARYA'da, günler sonra sokağa çıkma izni verilen çocuklar parklarda gönüllerince oyun oynayarak eğlendi. Sakarya'da günler sonra sokağa çıkan çocuklar, havanın da güzel olmasıyla aileleriyle birlikte parkları doldurdu. Çocuklar izin verilen süre içerisinde parklarda zaman geçirerek, gönüllerince oynadı. Bazı çocuklar ise bisikletleriyle gezdi. Aileler, Cumhurbaşkanlığı tarafından alınan karar nedeniyle teşekkür etti. Kaynak: DHA