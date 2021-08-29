Sakarya'da cip ile hafif ticari araç çarpıştı: 5 yaralı
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Sakarya'da cip ile hafif ticari araç çarpıştı: 5 yaralı

Sakarya'da cip ile hafif ticari araç çarpıştı: 5 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde duble yolda cip ile hafif ticari aracın çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde duble yolda cip ile hafif ticari aracın çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, Kaynarca-Karasu duble yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karasu istikametinden gelen İbrahim K. idaresindeki 34 BP 7634 plakalı Opel marka hafif ticari araç ile kavşağa giren Fikriye B. idaresindeki 06 EY 8466 plakalı Honda marka cip çarpıştı. Meydana gelen kazada sürücü İbrahim K., Fikriye B., S.A., C.A. ve Z.K.A. isimli 5 kişi yaralandı. Olayın haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan sağlık ekiplerince yaralılardan İbrahim K., Fikriye B., ile S.A. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine, diğer yaralılar C.A. ve Z.K.A. ise Kaynarca İlçe Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - SAKARYA

Sakarya'da cip ile hafif ticari araç çarpıştı: 5 yaralı
Sakarya'da cip ile hafif ticari araç çarpıştı: 5 yaralı
Sakarya'da cip ile hafif ticari araç çarpıştı: 5 yaralı
Sakarya'da cip ile hafif ticari araç çarpıştı: 5 yaralı
Sakarya'da cip ile hafif ticari araç çarpıştı: 5 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Sakarya'da cip ile hafif ticari araç çarpıştı: 5 yaralı - Haberler
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