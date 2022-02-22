Sakarya'da cinayetten aranan zanlı tutuklandı
AA, Osman Nevtan Angün - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Sakarya'nın Karasu ilçesinde "kasten adam öldürme" suçundan aranan ve 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli tutuklandı.
HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Sakarya'nın Karasu ilçesinde "kasten adam öldürme" suçundan aranan ve 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli tutuklandı.
"Kasten adam öldürme" suçundan aranan ve hakkında 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.B, takip sonucunda Karasu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince oluşturulan yol kontrol noktasında yakalandı.
İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
AA / Osman Nevtan Angün - Güncel