Sakarya'da çıkan yangında tek katlı ev kullanılamaz hale geldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

Sakarya'da çıkan yangında tek katlı ev kullanılamaz hale geldi

25.11.2020 21:41 | Son Güncelleme: 25.11.2020 21:44
Sakarya'da çıkan yangında tek katlı ev kullanılamaz hale geldi

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde tek katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde tek katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Güneşler Mahallesi'nde bulunan tek katlı evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanları fark eden ev sakinleri dışarı çıkarken, bitişikte bulunan vatandaşlar da evlerini boşalttı.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Sokağa çıkma kısıtlaması genişleyecek mi? Bakan Koca'dan tek cümlelik yanıt
Sokağa çıkma kısıtlaması genişleyecek mi? Bakan Koca'dan tek cümlelik yanıt
Salgında vahim artış! Vefatlar rekor kırdı, semptomsuzlarla birlikte 28 bin 351 vaka var
Salgında vahim artış! Vefatlar rekor kırdı, semptomsuzlarla birlikte 28 bin 351 vaka var
Bu skandal çok konuşulacak! Selin Ciğerci'nin eşini aldattığı görüntüler ortaya çıktı
Bu skandal çok konuşulacak! Selin Ciğerci'nin eşini aldattığı görüntüler ortaya çıktı

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve SEDAŞ ekipleri sevk edildi.

Alevler itfaiye erlerinin 1 saat süren çalışmalarının ardından söndürüldü. Bazı vatandaşlar da ekiplere yardım etmeye çalıştı.

Bu arada olay mahallinde kısa süreli yaşanan gerginlik, polis ekiplerinin müdahalesiyle yatıştırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek

İlgili Haberler

Çıkan yangında iki katlı ev kullanılamaz hale geldi
Çıkan yangında iki katlı ev kullanılamaz hale geldi
Yangında 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi
Yangında 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi
Son dakika haberleri: Karantinada olan ailenin evi yangında kullanılamaz hale geldi
Son dakika haberleri: Karantinada olan ailenin evi yangında kullanılamaz hale geldi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Fahrettin Koca Abdülhamit Gül Kemal Kılıçdaroğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Hadise Berkun Oya Funda Eryiğit Mustafa Topaloğlu
Spor Mert Günok Okan Buruk Fatih Terim Abdullah Avcı Lewis Hamilton
Tüm Haberler Ölü Türk Bakan Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sakarya'da çıkan yangında tek katlı ev kullanılamaz hale geldi - Sakarya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.11.2020 21:45:22. #1.15#
title