Suriyeli ailenin kaldığı ev kullanılamaz hale geldi

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Sakarya'nın Hendek ilçesinde Suriyeli ailenin kaldığı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yeni Mahalle 2044 Sokak'ta 4 katlı apartmanın en üst katında Suriyeli ailenin kaldığı dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri fark eden apartman sakinleri, dışarı çıkarak itfaiyeye haber verdi.

Olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi, merdivenli araç yardımıyla yangını çevredeki evlere sıçramadan söndürdü.

Yangında daire kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gürkan Özer