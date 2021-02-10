Suriyeli ailenin kaldığı ev kullanılamaz hale geldi
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Suriyeli ailenin kaldığı ev kullanılamaz hale geldi

10.02.2021 14:27 | Son Güncelleme: 10.02.2021 14:54

Sakarya'nın Hendek ilçesinde Suriyeli ailenin kaldığı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde Suriyeli ailenin kaldığı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yeni Mahalle 2044 Sokak'ta 4 katlı apartmanın en üst katında Suriyeli ailenin kaldığı dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri fark eden apartman sakinleri, dışarı çıkarak itfaiyeye haber verdi.

Olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi, merdivenli araç yardımıyla yangını çevredeki evlere sıçramadan söndürdü.

Yangında daire kullanılamaz hale geldi.

Suriyeli ailenin kaldığı ev kullanılamaz hale geldi
Suriyeli ailenin kaldığı ev kullanılamaz hale geldi
Suriyeli ailenin kaldığı ev kullanılamaz hale geldi
Suriyeli ailenin kaldığı ev kullanılamaz hale geldi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gürkan Özer

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