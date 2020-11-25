Çıkan yangında iki katlı ev kullanılamaz hale geldi
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Çıkan yangında iki katlı ev kullanılamaz hale geldi

25.11.2020 00:39 | Son Güncelleme: 25.11.2020 00:54

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde çıkan yangında iki katlı ev kullanılamaz hale geldi.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde çıkan yangında iki katlı ev kullanılamaz hale geldi.

Hacımercan Mahallesi'nde yabancı uyruklu bir kişiye ait iki katlı evin ahşap bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, bir saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı.

İki katlı yapının kullanılamaz hale geldiği yangın sırasında evde kimsenin olmadığı öğrenildi.

Çıkan yangında iki katlı ev kullanılamaz hale geldi
Çıkan yangında iki katlı ev kullanılamaz hale geldi
Çıkan yangında iki katlı ev kullanılamaz hale geldi
Çıkan yangında iki katlı ev kullanılamaz hale geldi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Arapoğlu

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