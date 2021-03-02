Sakarya'da çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi
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Sakarya'da çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi

02.03.2021 18:25 | Son Güncelleme: 02.03.2021 18:28
Sakarya'da çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi

Sakarya'nın Karasu ilçesinde bir evde çıkan yangın hasara yol açtı.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde bir evde çıkan yangın hasara yol açtı.

Yalı Mahallesi 142. Sokak'ta 3 katlı binanın zemin katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan duman nedeniyle binanın üst katında mahsur kalan bir kişi ise itfaiye ekiplerinin merdivenli aracıyla balkondan alınarak kurtarıldı.

İsmail Tepe'ye ait olduğu ve üç kişinin yaşadığı evde yangın sırasında kimsenin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Nevtan Angün

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