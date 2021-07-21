Yangın çıkan ahşap ev kullanılamaz hale geldi

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde çıkan yangında, iki katlı ahşap evde maddi hasar oluştu.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde çıkan yangında, iki katlı ahşap evde maddi hasar oluştu.

Sakarya Mahallesi 379. Sokak'ta İ.T'ye ait ahşap evin ikinci katında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve SEDAŞ ekipleri sevk edildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangında, ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ayvaz