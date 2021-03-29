Sakarya'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde çıkan kavgada bir kişi silahla yaralandı.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde çıkan kavgada bir kişi silahla yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kabakoz Mahallesi'nde E.S. ile Y.Y. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda E.S. silahla Y.Y'yi yaraladı.

Karasu Devlet Hastanesine kaldırılan Y.Y, ilk müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kavganın ardından olay yerinden ayrılan E.S. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Nevtan Angün