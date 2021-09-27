Orman yangınında 6 dönümlük alan zarar gördü - Haberler
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Orman yangınında 6 dönümlük alan zarar gördü

AA / İsmail Timur Çetintaş - Haberler | Güncel

Sakarya'nın Pamukova ilçesi makilik alanda çıkan yangının ormana sıçraması sonucu 6 dönümlük alan zarar gördü.

BAĞLAR, DİYARBAKIR (AA) - Sakarya'nın Pamukova ilçesi makilik alanda çıkan yangının ormana sıçraması sonucu 6 dönümlük alan zarar gördü.

Şehvarmaz Mahallesi Bağlar mevkisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle makilik alanda çıkan yangın rüzgarın etkisi ile ormanlık alana sıçradı.

Yangına, Orman Bölge Müdürlüğü ve Geyve Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 6 arazöz 1 su tankeri, Pamukova, Geyve İtfaiye Grup Amirliğine bağlı 2 su tankeri, 20 personel ile müdahale edildi.

Ekiplerin yoğun çalışması sonrası yangın kontrol altın alındı.

Yangında yaklaşık 6 dönümlük ormanlık alan zarar görürken, ekipler soğutma çalışmalarına devam ediyor.

Orman yangınında 6 dönümlük alan zarar gördü

Orman yangınında 6 dönümlük alan zarar gördü

Orman yangınında 6 dönümlük alan zarar gördü

Orman yangınında 6 dönümlük alan zarar gördü

Orman yangınında 6 dönümlük alan zarar gördü

Orman yangınında 6 dönümlük alan zarar gördü

Orman yangınında 6 dönümlük alan zarar gördü

Orman yangınında 6 dönümlük alan zarar gördü

Orman yangınında 6 dönümlük alan zarar gördü
AA / İsmail Timur Çetintaş - Son Dakika Haberleri
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