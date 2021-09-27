Orman yangınında 6 dönümlük alan zarar gördü

BAĞLAR, DİYARBAKIR (AA) - Sakarya'nın Pamukova ilçesi makilik alanda çıkan yangının ormana sıçraması sonucu 6 dönümlük alan zarar gördü.

Şehvarmaz Mahallesi Bağlar mevkisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle makilik alanda çıkan yangın rüzgarın etkisi ile ormanlık alana sıçradı.

Yangına, Orman Bölge Müdürlüğü ve Geyve Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 6 arazöz 1 su tankeri, Pamukova, Geyve İtfaiye Grup Amirliğine bağlı 2 su tankeri, 20 personel ile müdahale edildi.

Ekiplerin yoğun çalışması sonrası yangın kontrol altın alındı.

Yangında yaklaşık 6 dönümlük ormanlık alan zarar görürken, ekipler soğutma çalışmalarına devam ediyor.